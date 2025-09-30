Queere Seite des Wasens: CSD-Verein darf bei Gaydelight-Party nicht reden – reicht Feiern allein?

Ob Regenbogenalm, Fame, Taos oder die legendäre Gaydelight – queere Partys sind auf dem Wasen ein Hit. Erstmals darf der CSD-Verein nicht auf der Bühne reden – zum Missfallen einiger.
In der Stuttgarter Community wird gerade kontrovers diskutiert: Reicht es, einfach nur zu feiern – oder sollten gerade jetzt, in Zeiten eines Rechtsrucks und wachsender Hasskriminalität gegen queere Menschen, auch klare Worte auf der Bühne fallen? Bei der Party Gaydelight, die vor 26 Jahren als Skandal auf dem Volksfest begann und heute eine feste Größe ist, wird es in diesem Jahr erstmals keine Reden des CSD-Vorstands geben.