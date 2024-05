1 Theo Pagliarucci veranstaltet seit 25 Jahren die Partyreihe Gaydelight im Wasenwirt-Zelt. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Eine Wasenparty für Schwule und Lesben? Vor 25 Jahren war’s ein Skandal. Heute ist Gaydelight ein Hit beim Publikum, bei dem das Personal mehr Trinkgeld bekommt als sonst. Veranstalter Theo Pagliarucci spricht über seinen langen Kampf für Diversität.











Es war die Zeit, als im Radio unentwegt ein Hit der Girls-Band No Angels lief: „I wanna be daylight in your eyes“. Theo Pagliarucci, ein Schausteller in der siebten Generation mit italienischen Vorfahren, dachte gerade darüber nach, wie er seine geplante Party für schwule Wasenbesucher nennen sollte. Von „Daylight“ kam er auf „Gaydelight“ – ein Name, der zur Marke geworden ist, den er schützen ließ.