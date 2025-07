Queere Menschen: Polizeigewerkschafter Wendt fühlt sich sexuell bedrängt

1 DPolG-Chef Rainer Wendt bei einem Vortrag beim damaligen Verein „Werte Union“, einem Zusammenschluss rechtskonservativer CDU- und CSU-Mitglieder. Aus dem Verein entstand im Februar 2024 eine neue Partei. Foto: dpa

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) kritisiert queere Menschen scharf – und verlässt damit wohl den Boden der Verfassung und des Rechtsstaates.











Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, hat in einem aktuellen Text auf der rechtspopulistischen Plattform „Tichys Einblick“ scharfe Kritik am Umgang des Staates mit queeren Menschen geäußert. Also an Menschen, die sich nicht mit den traditionellen Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität identifizieren. Es sei ein „demokratischer und rechtsstaatlicher Kernbestandteil jeder Behörde in Deutschland, alle Bürgerinnen und Bürger gleich zu behandeln [...]. Umso unverständlicher ist die Überbetonung einer kleiner Minderheit, die uns ihre sexuelle Orientierung ständig aufdrängen und in unseren Alltag übertragen wollen“, schrieb Wendt in einer Kritik des Buches des umstrittenen, früheren Bundespolizisten Manuel Ostermann.