Queen’s Building in London: Banksy-Werk an Gerichtsgebäude – Polizei ermittelt

Ein neues Banksy-Graffiti am Londoner Justizzentrum beschäftigt die Polizei. Laut Medien könnte die Ermittlung sogar Hinweise auf die Identität des anonymen Künstlers liefern.
Das inzwischen fast wieder verschwundene Werk des britischen Künstlers Banksy beschäftigt auch die Londoner Met Police. Das Graffiti an der Fassade eines Gebäudeteils des Royal Courts of Justice sei der Polizei am Montag als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde auf dpa-Anfrage mit. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an.