Queen’s Building in London: Banksy-Werk an Gerichtsgebäude – Polizei ermittelt

Ein neues Banksy-Graffiti am Londoner Justizzentrum beschäftigt die Polizei. Laut Medien könnte die Ermittlung sogar Hinweise auf die Identität des anonymen Künstlers liefern.

Das inzwischen fast wieder verschwundene Werk des britischen Künstlers Banksy beschäftigt auch die Londoner Met Police. Das Graffiti an der Fassade eines Gebäudeteils des Royal Courts of Justice sei der Polizei am Montag als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde auf dpa-Anfrage mit. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an.

Die Polizei-Beteiligung löste gleich Spekulationen aus. Durch die Ermittlungen könne die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden, berichtete etwa die britische Zeitung „The Independent“. Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt.

Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten

Das neue Werk des anonymen Künstlers sorgt seit Beginn der Woche in London für Aufsehen. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäudeteil des Justizzentrums, zu sehen - da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.

Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk, das kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, auf seinem Instagram-Profil. Relativ zeitnah nach der Entdeckung wurde das Graffiti von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Aktuell wird das Werk schon wieder von dem denkmalgeschützten Gebäude weggeschrubbt.