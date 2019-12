„Queen of Drags“-Finale am Donnerstag

1 Vava Vilde im Finale von „Queen of Drags“: Wird sie die erste Staffel für sich entscheiden? Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Die Stuttgarter Dragqueen Vava Vilde hat es bis ins Finale der ProSieben-Show „Queen of Drags“ geschafft. Ihre Konkurrentinnen sind eine umstrittene Beyoncé-Anhängerin und eine selbsternannte „Tragödie im Abendkleid“.

Stuttgart - Die Stuttgarter Dragqueen Vava Vilde steht im Finale der ProSieben-Show „Queen of Drags“. Im Halbfinale letzte Woche setzte sie sich zusammen mit Yoncé Banks aus Paderborn und Aria Addams aus Wolfsburg gegen die Konkurrenz durch. Unter dem Motto „Horror“ tanzte die Stuttgarterin zu „Murder on the Dancefloor“ von Sophie Ellis Bextor sowie „Engel“ von Rammstein.

Als feststand, dass sie sich mit Yoncé Banks den ersten Platz der Woche teilen würde, folgte eine große Umarmung. Zusammen mit Aria Addams, die sich auch als „Tragödie im Abendkleid bezeichnet, stehen die drei Dragqueens im Finale, das am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream zu sehen ist.

Die als Favoritin gehandelte Yoncé Banks ist nicht unumstritten. In den sozialen Netzwerken wird immer wieder Kritik laut. Sie tanze zwar gut und erfülle am ehesten das Ideal einer schönen Frau, lasse dabei aber die Kreativität vermissen. Dennoch landete die Beyoncé-Anhängerin bei der Punktevergabe der Jury durchgehend auf den vorderen Plätzen.

Vava Vilde hat gute Chancen

Bill Kaulitz verriet im „Fest & Flauschig“-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, dass eine Queen gewonnen hat, mit der er überhaupt nicht gerechnet habe. Daher darf vermutet werden, dass entweder Aria Addams oder Vava Vilde den Wettbewerb für sich entscheiden.

Lesen Sie hier: Vava Vilde will nicht das Mädchen von nebenan sein

Die Wolfsburgerin Aria ist mit 22 Jahren die jüngste Queen im Teilnehmerfeld. Selbstironisch bezeichnet sie sich auf Instagram als „Tragödie im Abendkleid“. Für sie ist Drag ein Zusammenspiel aus Musik, Tanz und Comedy. Auch ihr Name ist eine Mischung aus dem „Game of Thrones“-Charakter Arya Stark und Morticia Addams aus „The Addams Family“.

Noch ist nicht bekannt, wer die erste Staffel „Queen of Drags“ gewinnt. Die Chancen von Vava Vilde stehen jedoch nicht schlecht, den Titel nach Stuttgart zu holen. Wir berichten am Donnerstag Abend in jedem Fall, wie sich die 30-Jährige geschlagen hat.