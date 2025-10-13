Es wird laut, legendär, heftig: „We Will Rock You“ feiert am 17. Oktober seine Comeback-Premiere in Stuttgart. Reist gar Sir Brian May an? Welche Promis bisher zugesagt haben.
Die Hoffnung vieler Fans, dass Sir Brian May oder Roger Taylor am Freitagabend, 17. Oktober, auf dem roten Teppich des Palladium-Theaters zu sehen ist, ist groß. Was sagt die Stage-Entertainment dazu? Weder bestätigen noch dementieren will Sprecherin Saskia Röhner den Besuch der Original-Queen-Musiker. Es klingt so, als werde auch sie sich überraschen lassen, ob die Legenden anrücken. Möglich jedenfalls ist wohl alles.