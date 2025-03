Queen-Musical folgt auf „Tarzan“: „We Will Rock You“ kehrt nach Stuttgart zurück

1 „We Will Rock You“ wird erneut in Stuttgart gespielt. Foto: Stage

Noch hat die Stage Entertainment nicht verraten, welches Musical im Herbst auf „Tarzan" folgt – doch im Vorverkauf ist die Queen-Show schon gelistet: „We Will Rock You" kehrt im Oktober nach Stuttgart zurück.











Zwischen „Radio Ga Ga“ und „Bohemian Rhapsody“ liegen bei „We Will Rock You“ über 20 Queen-Hits. Viele Songs klingen wie bombastische Hymnen, deren Gänsehautfaktor im Lauf der Jahre immer weiter steigt. Wie bei einem Live-Konzert leuchtet’s und wummert’s auf der Bühne. Das 2002 in London uraufgeführte Rockmärchen „We Will Rock You“ wurde von 2008 bis 2010 im Apollo-Theater in Stuttgart aufgeführt – mit einer Spielzeit von knapp zwei Jahren gilt die Show damit als großer Erfolg bei der Stage Entertainment.