Die Queen Mary's Crown wird leicht verändert auf Camillas Kopf sitzen.

Die Krone von Queen Mary findet erneut Verwendung: Das Erbstück von 1911 wird für die Krönung von Königsgemahlin Camilla recycelt.









Die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) soll sowohl eine Hommage an die Tradition sein, als auch die neue moderne Ära der Monarchie zeigen. Ein Puzzlestück dabei könnte die Krone sein, die Camilla bei der Zeremonie am 6. Mai in der Westminster Abbey trägt. Die Ehefrau von König Charles wird mit einer langen Tradition brechen, und nicht selbst eine Krone in Auftrag geben. Stattdessen recycelt sie ein Schmuckstück einer Königsgemahlin vor ihr.