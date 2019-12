1 Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache. Foto: dpa/Steve Parsons

Am 1. Weihnachtsfeiertag wendet sich die Queen traditionsgemäß an ihre Landsleute. In diesem Jahr ist ihre Ansprache ungewöhnlich persönlich.

London - Es wird eine ungewöhnliche persönliche Weihnachtsansprache, die die Briten und die Bürger des Commonwealth am 1. Weihnachtsfeiertag erreicht: Großbritanniens Königin Elizabeth II. blickt in ihrer Rede zum Jahresende am Mittwoch auf ein „holpriges“ Jahr 2019 zurück. Das Leben von Jesus zeige, wie wichtig Versöhnung sei, sagte die Queen. Von Jesus lernen könnten die Menschen außerdem, dass schon „kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung langanhaltende Differenzen“ und „tiefsitzende Spaltungen“ beilegen und „Harmonie und Verständnis“ mit sich bringen könnten.

Auf einem vorab veröffentlichten Foto entdeckten Royal-Fans aber gleich noch etwas anderes: Ein Familienfoto von Prinz William und Herzogin Kate, das so offiziell noch nicht gezeigt wurde.

Viele Beobachter vermuten außerdem einen Riss zwischen Prinz William und Prinz Harry, der mit seiner Frau Meghan und dem Sohn Archie lieber nach Kanada reiste, als Weihnachten traditionell am Landsitz Sandringham zu verbringen. Sowohl Harry als auch Meghan beklagten die konstante mediale Aufmerksamkeit, während sie sich an das Leben mit ihrem sieben Monate alten Sohn gewöhnten.