Queen Elizabeth II.: Letzter Wunsch für ihre Urenkel enthüllt

Am 21. April wäre der 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II. Zu diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher über das bewegte Leben der beliebten Queen. Ein Biograf will in Erfahrung gebracht haben, dass die Monarchin in ihrem letzten Sommer unbedingt alle ihre Urenkel in Schottland sehen wollte.
Ein neues Buch über Königin Elizabeth II. (1926-2022) enthüllt, dass die Monarchin einen besonderen Wunsch für ihre Urenkel hatte. Demnach wollte sie, dass die neue Royal-Generation noch viele glückliche Momente mit ihr sammelt.