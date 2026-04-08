Queen Elizabeth II.: Letzter Wunsch für ihre Urenkel enthüllt

Am 21. April wäre der 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II. Zu diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher über das bewegte Leben der beliebten Queen. Ein Biograf will in Erfahrung gebracht haben, dass die Monarchin in ihrem letzten Sommer unbedingt alle ihre Urenkel in Schottland sehen wollte.

Ein neues Buch über Königin Elizabeth II. (1926-2022) enthüllt, dass die Monarchin einen besonderen Wunsch für ihre Urenkel hatte. Demnach wollte sie, dass die neue Royal-Generation noch viele glückliche Momente mit ihr sammelt.

Ein letzter Sommer auf ihrem geliebten Landsitz Balmoral In einem in der "Daily Mail" veröffentlichten Auszug aus Robert Hardmans Biografie "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story", die am Donnerstag 9. April erscheint, heißt es: "Die Königin wünschte sich, dass alle Urenkel im Laufe des Sommers nach Balmoral kämen, selbst wenn die Sussexes es möglicherweise nicht schaffen würden." Gemeint sind Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44) und ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), die seit 2020 in Kalifornien leben. Im Juni 2022 brachten sie ihre Kinder jedoch zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Königin nach Großbritannien. Weiter schrieb Hardman: "'Sie wollte sicherstellen, dass alle eine wirklich schöne Erinnerung an sie haben', erklärte ein Freund der Familie."

Vor ihrem Tod war Elizabeth II. Urgroßmutter von zwölf Urenkeln, darunter die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) - Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Seit dem Tod der Monarchin wurden zwei weitere Urenkel geboren: im Mai 2023 Prinzessin Eugenies (36) zweiter Sohn Ernest und im Januar 2025 Prinzessin Beatrices (37) zweite Tochter Athena.

Abschied von ihrem Fellpony Emma

In seiner neuen Biografie "Elizabeth II" schildert Robert Hardman, dass die Königin im Sommer 2022 schwächer wurde und dass ihre letzten öffentlichen Auftritte in Windsor, bevor sie sich zur Erholung nach Balmoral begab, ein Gefühl der Endgültigkeit vermittelten. So habe die Monarchin ihr geliebtes Fellpony Emma und weitere Pferde "ein letztes Mal" besucht und vor ihrer Reise in den Norden einige Audienzen abgehalten. Er zitiert eine der Anwesenden mit den Worten: "'Wir hatten am Ende noch ein privates Gespräch. Ich war etwas emotional, als ich ging, denn es fühlte sich einfach wie ein Abschied an. Sie hatte sehr klare Vorstellungen davon, wie die Dinge ihrer Meinung nach in Zukunft verlaufen würden. Wirklich sehr klar!'" Die Queen sei sich "ihrer medizinischen Prognose durchaus bewusst" gewesen, was sie dazu ermutigt habe, "verschiedene offene Fragen zu klären" und diverse Angelegenheiten zu regeln.

Feierlichkeiten rund um 100. Geburtstag

Elizabeth II. starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem geliebten Landsitz Balmoral. Am 21. April 2026 hätte sie ihren 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher über die Queen, und es sind verschiedene Feierlichkeiten geplant. Ab dem 10. April ist im Buckingham Palace die Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" zu sehen. Rund 200 Outfits und Accessoires aus dem Leben der Monarchin werden dort präsentiert, darunter ihr ikonisches Krönungskleid, das erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Am 27. April soll dann im Londoner Regent's Park ein neuer Garten zum Gedenken an die legendäre Queen eröffnet werden. Und in Edinburgh öffnet der Holyrood Palace ab Mai seine Pforten für Besucher bis in die Privaträume. Darunter ist auch ihr Ankleidezimmer, in dem drei von ihr getragene Outfits aus ihrer Zeit in Edinburgh zu sehen sind.