Queen Elizabeth II., Coolio und Co.

1 Ihr Tod sorgte für weltweites Aufsehen: Queen Elizabeth II. starb am 8. September. Foto: dpa/Ben Stansall

Der Tod der Queen erschütterte am 8. September die ganze Welt. Neben ihr sind in diesem Monat weitere bekannte Persönlichkeiten verstorben.















Link kopiert

Rund zwei Wochen sind vergangen, seitdem Queen Elizabeth II. in einer Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle in Windsor ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Nach rund 71 Jahren Regentschaft starb sie im Alter von 96 Jahren. Ihr Tod am 8. September löste weltweites Entsetzen aus. Sie ist dabei nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die im September diesen Jahres verstorben ist.

„Gangsta’s Paradise“-Interpret Coolio mit knapp 60 Jahren verstorben

Auch ein deutscher Adliger wurde im vergangenen Monat zu Grabe getragen: Ferfried Prinz von Hohenzollern, auch Prinz Foofi genannt. Der Urenkel des letzten Königs von Preußen und Deutschen Kaisers Wilhelm II. (1859-1941) starb am 26. September mit 79 Jahren an Herzversagen.

Am selben Tag wurde auch der Tod von Christian Hummer, Keyboarder der österreichischen Band Wanda, öffentlich. Die Indie-Rockband ist für Songs wie „Bologna“ oder „Bussi Baby“ bekannt. Ebenfalls im September verstorben ist die US-Schauspielerin Louise Fletcher. Sie wurde durch ihre Rolle in dem Psychiatrie-Drama „Einer flog über das Kuckucksnest“ einem breiteren Publikum geläufig.

Für Aufsehen sorgte der Tod des Rappers US-Rapper Coolio am 28. September. Der „Gangsta’s Paradise“-Interpret und Grammy-Gewinner starb im Alter von 59 Jahren. Ebenfalls jung verstorben ist der deutsche Dirigent und Pianist Lars Vogt mit 51 Jahren. Er arbeitete trotz Krankheit bis zu seinem Tod, etwa bei dem von ihm gegründeten Festival „Spannungen“ in Heimbach.