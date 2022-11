1 1966 schrieb die 40-jährige Queen Elizabeth einen Brief – der wird nun versteigert. Foto: Auktionshaus Eppli/Imago/UAI

Das Stuttgarter Auktionshaus Eppli versteigert am 26. November ein ganz besonderes Dokument der Zeitgeschichte: einen handgeschriebenen Brief von Queen Elizabeth II.















Mit „Elizabeth R“ ist der Brief unterzeichnet, der auf den 31. Dezember 1966 datiert ist. Das steht für „Elizabeth Regina“, die am 8. September verstorbene britische Queen Elizabeth II. Das Stuttgarter Auktionshaus Eppli wird ihn Ende November versteigern, wie es am Mittwoch mitteilte.

Der zweiseitige Brief ist handgeschrieben und ging an eine ebenso passionierte Reiterin wie die Queen es war. Adressiert ist er an „Mrs. Arpad Plesch, Claridge’s, Brook Street, W1“. Die Empfängerin ist Etti Plesch, geboren 1914 in Wien als Maria Gräfin von Wurmbrand-Stuppach. Die österreichische Adlige war in sechster Ehe mit dem ungarischen Financier Árpád Plesch verheiratet. Die Ehe machte sie laut der ausführlichen Familien-Website derer von Wurmbrand-Stuppachs zu einer reichen Frau und erlaubte es ihr, sich ganz ihrer großen Leidenschaft zu widmen: dem Pferdesport.

Nicht besonders ordentliche Handschrift

Ettis Rennpferde gewannen Derby um Derby. Das bemerkte auch die pferdeverrückte Queen und schrieb der „lieben Mrs. Plesch“ in großzügiger, nicht besonders ordentlicher Handschrift: „Ich war entzückt von dem hübschen Foto der Sandringhamer Pferde, das ich von Ihnen und Mr. Plesch zu Weihnachten bekommen habe.“ Die damals 40-jährige Queen schreibt von ihren Hengsten, die auf der Rennbahn so erfolgreich seien. Der Brief schließt mit der Einsicht, dass Geduld bei der Pferdezucht die vielleicht wichtigste Tugend sei.

Etti Plesch starb 2003. Der Brief stammt laut Eppli aus ihrem Nachlass. Queen Elizabeth II. schrieb den Brief wohl auf ihrem Landsitz Sandringham – darauf lässt das Briefpapier schließen. Die Empfängerin hat das Schreiben wohl stets wie einen Schatz gehütet. Weil der Brief vermutlich in einem Bilderrahmen ausgestellt wurde, sei die Vorderseite von der Sonne ausgebleicht und schlechter zu lesen, erklärt das Auktionshaus. Aufgerufen ist der Brief unter der Losnummer 80 und mit einem Startpreis von 2600 Euro.

Der Brief ist nicht die einzige royale Preziose, die am 26. November in Leinfelden-Echterdingen unter den Hammer kommt: Auch ein Schreiben aus dem Büro von Prinzessin Diana sucht einen neuen Besitzer.

Ein Brief der Queen

Auktion

Der handgeschriebene Brief von Queen Elizabeth II. wird am 26. November in der Eppli-Auktionshalle in Leinfelden-Echterdingen versteigert. Ab dem 22. November oder nach Voranmeldung kann er dort bereits besichtigt werden.