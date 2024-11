Queen Elizabeth: Das war mutmaßlich die Todesursache

1 Die Queen einige Jahre vor ihrem Ableben. Foto: ZGS/dpa/Andy Rain

Nicht Corona, sondern zwei andere Krankheiten: Der „entfesselte" Boris Johnson und eine Windsor-Verwandte plaudern aus, an was die Queen 2022 gestorben sein soll. Zwei Tage vor ihrem Ableben vereidigte sie noch die Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss.











In neuen Enthüllungen über die letzten Lebenstage der britischen Königin Elizabeth II. werden verschiedene gesundheitliche Umstände ihres Ablebens bekannt. Sowohl der ehemalige Premier Boris Johnson als auch eine enge Verwandte der königlichen Familie geben private Einblicke in die Zeit vor ihrem Tod am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle in Schottland.