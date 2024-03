Quartier am Schlossgarten in Stuttgart: Studio Amore übernimmt Gastronomie eines temporären Pavillons

Quartier am Schlossgarten in Stuttgart

1 Melanie Winkler und Daniel Schöpflin, zwei Architektur-Studierende der Universität Stuttgart, haben den Pavillon entworfen, der nun vor dem Schlossgartenhotel entsteht. Foto: /Steimle Architekten BDA, Universität Stuttgart

Beim Bahnhof entsteht eine neue Attraktion: Zu einem „Event-Hotspot“ will Janusch Munkwitz vom Studio Amore den temporären Pavillon machen, den die Eigentümer der LBBW als Gastro-Ort und Infopoint fürs neue Schlossgartenquartier bauen.











Link kopiert



Mit ihrem Studio Amore und neuerdings auch mit dem Studio Gaga im leer stehenden Gebäude des früheren Hotels am Schlossgarten haben sich Janusch Munkwitz und Max Benzing für mehr empfohlen. Ihre beiden temporären Bars boomen. Brachflächen sind eine Chance für kreative Pioniere, die mit Pop-up-Ideen dafür sorgen, dass in der Übergangszeit, bis für neue Projekte Bauanträge genehmigt sind, die Sanierung also beginnen kann, der Leerstand sinnvoll für Gastronomie und Kultur genutzt wird. Damit will man erreichen, dass das urbane Leben blüht.