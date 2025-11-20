Quartalszahlen Nvidia: Der Crash ist abgesagt – oder?

Nvidia pulverisiert Ängste, dass der KI-Hype die Börsen in den Abgrund reißt. Dennoch ist Vorsicht geboten, kommentiert unser Autor Philipp Obergassner.
Star-Investor Michael Burry hat die Finanzkrise 2008 vorhergesagt und ist sehr reich geworden, indem er auf das Platzen der Immobilienblase in den USA wettete. Der Film „The Big Short“ erzählt das anschaulich. Nun wettet er gegen Nvidia und damit den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Bewertungen seien überzogen, Gewinne durch verlängerte Abschreibungsdauern der KI-Server aufgebläht und die Branche finanziere sich mittlerweile zunehmend gegenseitig.