Stuttgart - Tritt ein Coronafall in einer Klasse oder Kitagruppe auf, muss derzeit kein anderes Kind automatisch in Quarantäne. Die Mitschülerinnen und Mitschüler müssen lediglich fünf Tage hintereinander negativ getestet werden, um eine Quarantäne zu umgehen. Außerdem soll die Klasse möglichst von anderen getrennt unterrichtet werden. In Kitas reichte bislang sogar ein negativer Test für die anderen Kinder in der Gruppe, damit keine Quarantäne ausgelöst wird. Ab Januar werden es auch hier fünf Tests in Folge sein.

Liegt allerdings ein „relevantes Ausbruchsgeschehen vor“, treten also mehrere Fälle in einer Gruppe oder Einrichtung auf, kann Quarantäne angeordnet werden. Das entscheidet das örtliche Gesundheitsamt. Dasselbe gilt, wenn es sich bei dem Primärfall um „eine besorgniserregende und aggressive Variante des Corona-Virus“ handelt. Damit gemeint sind sogenannte Variants of Concern, kurz VOC genannt. In diesen Fällen ist die Quarantäne laut Ministerium „ausnahmslos einzuhalten“.

Und hier kommt die neue Virusvariante Omikron ins Spiel. Denn diese ist eine VOC. „Tritt also Omikron in Schulen oder Kitas auf, ist es heute schon so, dass für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder die regulären Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen gelten“, teilt das Sozialministerium auf Anfrage mit. Wird Omikron in einer Schule oder Kita nachgewiesen gilt für die direkten Kontaktpersonen also eine vierzehntägige Quarantäne, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Dass auch geimpfte bei Omikron in Quarantäne müssen, hat das Sozialministerium jüngst bekannt gegeben.

