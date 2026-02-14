Qualitätsprobleme: Schwarze Punkte im Kita-Essen – Caterer gerät in Kritik

Die Kita-Mittagessen eines Caterers beschäftigen Eltern in Bietigheim-Bissingen. Es gibt laut Stadt „vereinzelt qualitative Probleme“. Welche Rolle spielt die Ausschreibung?
An den Schulen und Kitas der Stadt Bietigheim-Bissingen werden täglich rund 1500 Essen ausgegeben. In den vergangenen Monaten genügte aber immer wieder die Qualität, des von einem bestimmten Caterer gelieferten Essens, nicht allen Ansprüchen. Teilweise räumt dies der Anbieter auch ein. Kritisiert wird auch die Ausschreibung der Stadt für das Mitagessen an Schulen und Kitas – Eltern wünschen sich einen Anbieter aus der Region.