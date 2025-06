Qualifikation von Lehrern: Baden-Württemberg hat die wenigsten Seiteneinsteiger im Lehramt

1 Um die Folgen des Lehrermangels abzumildern, setzen viele Länder immer öfter auf Quereinsteiger. Foto: dpa

An den Schulen im Land ist laut Statistischem Bundesamt jeder 25. Lehrer ein Seiteneinsteiger ohne Fachstudium – in Berlin gilt das schon für jeden fünften.











Der Lehrermangel ist auch in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren größer geworden. Dennoch ist im Südwesten der Anteil der Lehrkräfte ohne anerkanntes Lehramtsstudium niedriger als in den anderen Bundesländern geblieben. Während im Bundesdurchschnitt nach Angaben des Statistischen Bundesamts mittlerweile jeder zehnte Lehrer kein einschlägiges Studium vorweisen kann, liegt die Quote der Quer- und Seiteneinsteiger ohne anerkannte Lehramtsprüfung an den allgemeinbildenden Schulen im Südwesten lediglich bei knapp vier Prozent. Das geht aus Datensammlungen des Statistischen Bundesamtes hervor.