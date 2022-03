21 Lionel Messi hat sich mit Argentinien für die WM qualifiziert. Foto: IMAGO/rencia Tan Jun

Die Qualifikation für die Fußball-WM in Katar geht in den Endspurt. Zehn der 13 europäischen Teilnehmer stehen bereits fest, weltweit sind 20 Nationen qualifiziert. Wer dies ist, erfahren Sie hier.















Das Teilnehmerfeld für die Fußball-WM in diesem Winter in Katar nimmt langsam Formen an. Ein Großteil, nämlich 20 der insgesamt 32 Teams, hat bereits die Tickets für die Endrunde in der Tasche. In Europa gibt es an diesem Dienstag noch zwei Play-off-Duelle um die Fahrkarten zur WM, dabei trifft Polen auf Schweden, während Portugal die Auswahl aus Nordmazedonien empfängt. Wales trifft obendrein zu einem späteren Zeitpunkt auf den Sieger des Duells Schottland gegen die Ukraine.

In Afrika steht die Entscheidung noch aus

In der Afrika-Qualifikation spielen noch zehn Teams in den Play-offs um die fünf zu vergebenden Tickets. Auf dem amerikanischen Kontinent stehen die meisten WM-Teilnehmer bereits fest. Zwei WM-Teilnehmer werden jetzt noch über die sogenannten interkontinentalen Play-offs zwischen Ländern aus Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien und Ozeanien gesucht.

Welche Teams bereits für die Fußball-WM in Katar qualifiziert sind, das erfahren Sie in unserer Bildergalerie.