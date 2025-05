Formel-1-Qualifikation: Nach Unfall-Schock in Imola: Piastri holt Startplatz eins

2 WM-Spitzenreiter Oscar Piastri schnappte sich die Pole Position in Imola. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Imola beginnt mit einem gewaltigen Schreckmoment. Dann zeigt der WM-Spitzenreiter einmal mehr seine Klasse.











Imola - Für einen Moment hielt die Formel 1 den Atem an. Ein beängstigender Unfall von Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda hat Fahrern und Fans in der Qualifikation zum Grand Prix in Imola einen kräftigen Schrecken eingejagt. Auf seiner zweiten Runde verlor der Japaner die Kontrolle, im Kiesbett hob sein Auto ab, drehte sich in der Luft und krachte in die Streckenbegrenzung.