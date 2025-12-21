Quälende Gedanken: Einsamkeit, Angst - viele suchen Halt bei Telefonseelsorge

Im ausklingenden Jahr haben sich wieder weit mehr als eine Million Menschen per Telefon oder im Chat der Telefonseesorge anvertraut. Was belastet sie, was hilft ihnen?
Bochum - Sie fühlt sich aus der Bahn geworfen, hat aber niemanden, der ihr zuhört. Und so wendet sich die alleinlebende Frau an die Telefonseelsorge. "Ich habe sonst keinen mehr zum Reden", beginnt die ältere Anruferin das Gespräch. Ein Beispiel, das der Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschland, Ludger Storch, schildert. Auch 2025 seien wieder mehr als 1,2 Millionen Anrufe bei der Telefonseelsorge eingegangen - wie auch im Jahr zuvor.