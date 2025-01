QR-Codes am Parkautomaten: Stadt Stuttgart warnt vor neuer Betrugsmasche

Vergangene Woche hat die Stadt die Einführung des Handyparkens in Stuttgart vermeldet: Seit 15. Januar 2025 können Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum auch per Mobiltelefon bezahlt werden. Nur wenige Tage später warnt die Verwaltung vor einer neuen Abzocke im Stadtgebiet – ähnliche Fälle wurden Ende des vergangenen Jahres schon in Freiburg und Baden-Baden vermeldet. Unbekannte haben an einigen Parkscheinautomaten Aufkleber mit QR-Codes und dem Hinweis „Direktzahlung“ angebracht. Wer diese scannt, wird auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet und dort aufgefordert, Bankdaten oder andere wichtige Daten preiszugeben. Wer glaubt, Opfer geworden zu sein, meldet sich bei der Polizei beziehungsweise beim zuständigen Revier.

Kreditkarte sofort gesperrt

„Quishing“ nennt sich die Masche, darunter versteht man das Phishing mit QR-Codes, egal ob im Netz, per Brief oder eben an Parkscheinautomaten. Die Warnung der Stadt beruht auf einem Fall in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost. Eine 24 Jahre alte Frau wollte dort am Mittwoch, 15. Januar, gegen 15.20 Uhr ein Parkticket mit dem Handy bezahlen, scannte den QR-Code mit dem Handy ab und tippte kurz darauf ihr Kennzeichen und ihre Kreditkartennummer auf einer Internetseite ein. Sie schickte ihre Daten zwar ab, witterte aber wenig später den Betrug und rief die Polizei. Ein Schaden ist ihr offenbar nicht entstanden, weil sie die Karte umgehend sperren ließ. Ob es weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die alarmierten Beamten nahmen nicht nur die Anzeige auf, sondern auch die Parkautomaten in der Gegend unter die Lupe. Sie entdeckten zwei weitere QR-Codes an Geräten in der Landhausstraße. Nicht nur die Polizisten auf Streife sind entsprechend sensibilisiert, ein Auge auf die Automaten zu werfen. Auch die Mitarbeiter der Stadt sind angewiesen, die betrügerischen Aufkleber unverzüglich zu entfernen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Autofahrer auf die QR-Codes am Automaten treffen. Die Verwaltung weist daraufhin, dass Parkscheine mit dem Handy ausschließlich über die jeweiligen Park-Apps bezahlt werden können. Diese sind zuvor über zuverlässige Quellen wie dem App-Store von Apple oder Google-Play Store herunterzuladen. Zur Verfügung stehen die Anwendungen von EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster und Parco.