Ab dieser Woche sind Impfausweise in Baden-Württemberg für 3G- und 2G-Regelungen nur noch in digitalisierter Form gültig. Was aber, wenn man seinen QR-Code verloren hat? Mehr dazu hier.















Der gelbe Impfausweis hat als Nachweis für die Corona-Impfung bei 2G- und 3G-Zugangsregelungen in vielen Bundesländern ausgedient. In Baden-Württemberg wurde dies bereits mit der Corona-Verordnung vom 24.11.2021 beschlossen(1). Bis einschließlich den 01.12.2021 gilt noch eine Übergangsfrist und der gelbe Impfpass darf bis dahin noch benutzt werden, danach ist ein Impfnachweis nur in "digitalisierter Form" für 2G- und 3G Regelungen möglich. Digitalisiert bedeutet dabei als QR-Code. Dieser kann entweder mit einer der beiden Corona-Apps (CovPass-App oder Corona-Warn-App) oder auch ausgedruckt in Papierform vorgezeigt werden.

Den Impfnachweis als QR-Code erhalten die Geimpften entweder direkt bei der Corona-Impfung oder im Anschluss in den Apotheken gegen Vorlage des gelben Impfpasses und des Personalausweises.

Wenn man seinen QR-Code verloren hat, stellt dies kein Problem dar, da das Zertifikat nur in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig ist und somit weiterhin nur Ihnen zugeordnet werden kann. Sie können sich auch ohne Probleme in den Apotheken gegen Vorlage des gelben Impfpasses und Ihrem Ausweis kostenlos einen neuen QR-Code erstellen lassen. Dies ist auch nach Ablauf der Übergangsfrist am 01.12.2021 möglich (Quelle: Corona-FAQ Baden-Württemberg).

