Riesenpython in Thailand durch die Straßen gespült

Thomas Rahmann 09.12.2024 - 10:07 Uhr , aktualisiert am 09.12.2024 - 10:13 Uhr

1 Eine Netzpython kann über sechs Meter lang werden. Foto: /IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

Es ist nicht ungewöhnlich, dass manche Pythonschlangen mehrere Meter lang werden – dass so eine Schlange aber mitten am Tag durch die Straßen schwimmt, hat einen Anwohner dazu bewegt, sie zu filmen. Bei der Betrachtung fällt ihr dicker Bauch auf.











Nach heftigen Regenfällen sind die Straßen in Pattani in Thailand überflutet. Ein Anwohner macht im Fluss, der sich mitten in der Stadt gebildet hat, eine ungewöhnliche Entdeckung und filmt sie: Eine Riesenschlange, genauer gesagt eine sechs Meter lange Pythonschlange.