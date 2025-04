Pyramidenhaus in Bönnigheim: Einmaliger Blick in das kurioseste Wohnhaus der Region

Feuerwehreinsatz in Kirchheim am Neckar Halbe Million Euro Schaden nach Vollbrand einer Scheune

In Kirchheim am Neckar brennt am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Scheune; die Flammen greifen auf ein Gebäude über. Die Feuerwehr ist mit mehr als 150 Einsatzkräften vor Ort.