Louvre-Pyramide ist weltberühmt - aber wer kennt Bönnigheim?

, aktualisiert am 09.04.2025 - 09:56 Uhr

Einmaliger Blick in das kurioseste Wohnhaus der Region

Pyramidenhaus in Bönnigheim

11 Das Pyramidenhaus wirkt wie ein modernes Kunstwerk im Wohngebiet. Foto: Simon Granville

Vor über zehn Jahren baute der Unternehmer Bruno Staiger in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) ein Haus in einer Pyramide. Noch heute ist der 85-Jährige begeistert von seiner Konstruktion und der Art zu Wohnen. Doch nicht nur das Gebäude ist eigen – auch der Mietpreis.











Es ist er wärmste Tag des Jahres bisher. Die Sonne knallt auf die Glasfassade der Bönnigheimer Pyramide, die wie ein Kunstwerk in der Landschaft funkelt. „Viele fragen mich, ob man es an solchen Tagen drinnen überhaupt aushält“, sagt Bruno Staiger, grinst und öffnet die Eingangstür. Im Inneren herrscht eine angenehme Temperatur, mehr als 40 Fenster und Klappen sorgen für einen leichten Windhauch. Auf den Terrassen der beiden Erdgeschosswohnungen baumeln Handtücher über Liegestühlen, in Terrakottakübel stehen exotische Pflanzen. Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt plötzlich ein Hauch von Mittelmeer.