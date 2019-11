12 Partyspuren am Unteren See: die Fischer sammeln Flaschen ein. Foto: factum/Simon Granville

Von den Spuren unzähliger Partys sind die Böblinger Seen befreit worden. Bei einer Putzaktion sammelten Mitglieder des Kreisfischervereins unzählige Flaschen ein. Aber auch ein halbes Dutzend Fahrräder, viel Schrott und ein gestohlener Geldbeutel tauchten auf.

Böblingen - Zwei Container waren am Ende mit Müll gefüllt. Den Unrat fischten die Helfer vom Kreisfischerverein am Samstag aus dem Unteren und dem Oberen See in Böblingen. Flaschen machten dabei den größten Anteil aus. Aber auch ein halbes Dutzend Fahrräder tauchte im Uferbereich der etwas abgelassenen Seen auf, dazu ein Roller und ein Kinderwagen. Auch Ständer für Baustellenschilder wurden gefunden. „Es hat sich gelohnt“, lautet die Bilanz von Barbara Mischke, der Leiterin der städtischen Abteilung Umwelt und Grünflächen über die Aktion.

Etwa 40 Ehrenamtliche sammelten am Samstag von 8 Uhr morgens an knapp vier Stunden lang den Müll aus den Seen. Mit Greifzangen ausgestattet arbeiteten die Fischer das Ufer Stück für Stück ab. Die Jahreszeit ist für solche Aufräumarbeiten ideal, weil die Fische gerade nicht laichen und sich laut Barbara Mischke von der Putzete nicht weiter stören lassen. Der Kreisfischereiverein hat an den Böblinger Seen immer mal wieder für Sauberkeit gesorgt. Weil die Stadt die Sauberkeitsaktion „BlitzBlank“ gestartet hat, beteiligten sich auch Mitarbeiter der Abteilung Umwelt und Grünflächen sowie eine Abordnung der Technischen Betriebsdienste.

Von der Menge, die dabei zusammenkam, sei niemand überrascht, erklärte Barbara Mischke: Zwischen der letzten und der aktuellen Putzete liegen ein paar Jahre Pause. Vor allem die Partyspuren wurden sichtbar mit den vielen Alkoholikaflaschen, die nun ins Altglas kommen. Ein vermutlich gestohlener Geldbeutel tauchte im Unteren See auch noch auf sowie eine Visakarte.