1 Mit dem Töten kennt er sich aus: Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Truppe, auf einem Friedhof. Foto: dpa

Ein mysteriöser Fenstersturz, ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe? Oder einfach eine Pistolenkugel? Jewgeni Prigoschin werde keines natürlichen Todes sterben. Da ist sich Michael Nacke sicher. „Sein Leben hängt am seidenen Faden“, sagt der Kremlkenner mit russisch-amerikanischen Wurzeln. Und der Politologe ist nicht allein mit seiner Analyse, dass Jewgeni Prigoschin es zu weit getrieben habe. Vor allem mit dem Vorwurf des Verrats, den der Chef der Söldnergruppe Wagner an Sergei Schoigu richtet. Prigoschin behauptet, der Verteidigungsminister habe seinen Kämpfern in der Ukraine die Munition verweigert.