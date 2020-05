1 Die Zahl der Radfahrer zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart hat in diesem Jahr stark zugenommen. Die Grünen wollen ihnen deshalb eine eigene Fahrspur auf der B 14 geben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf zwei Bundesstraßen in Stuttgart soll es eine Radfahrspur geben, dafür soll eine Autospur wegfallen. Betroffen wären Abschnitte der B 27 und der B 14. Im zuständigen Ausschuss wird es dazu einen heftigen Schlagabtausch geben.

Stuttgart - Nach ihrem Abstimmungserfolg im Technischen Ausschuss des Gemeinderates am Dienstag für Radwege auf der Theodor-Heuss- und Holzgartenstraße legen die Grünen nach: In zwei Anträgen fordert die Öko-Partei, die im Rat die stärkste Fraktion stellt, schnell weitere Radwege zu schaffen. Dazu sollen Auto-Fahrspuren umgenutzt werden.

Konkret geht es in den beiden Anträgen um die Neue Weinsteige und die Cannstatter Straße. Die Grünen wollen, dass bereits in der nächsten Sitzung des Ausschusses die Einrichtung einer Radfahrspur auf der Neuen Weinsteige bergauf zwischen Bopser und Degerloch besprochen und darüber auch gleich abgestimmt wird. Auf einem der beiden Fahrstreifen für Autos könne „ein provisorisch abgesicherter Zweirichtungsradweg“ angelegt werden.

„Keine nennenswerten Behinderungen“

Die Baustellen während der Sanierung der Stützmauer der Neuen Weinsteige im Vorjahr hätten gezeigt, „dass es auch bei nur einer Aufwärtsfahrspur für den Autoverkehr zu keinen nennenswerten Behinderungen kommt“. Da der Radverkehr zunehme, solle die neue Spur bis Spätsommer ausgebaut sein. Sie könnte aus Sicht der Grünen bergab an der Ampelanlage Obere Weinsteige/Ecke Jahnstraße beginnen. Die Alte Weinsteige sei wegen ihrer Steigung keine Alternative, Strecken durch den Wald taugten bei Schlechtwetter und Dunkelheit nicht.

Von und nach Bad Cannstatt wollen die Grünen die Cannstatter Straße für eine Radspur nutzen. Ihr Argument: An der König-Karl-Brücke passierten heute 7000 Radfahrer täglich die Zählstelle, 2000 mehr als im Vorjahr. Im Schlossgarten werde es daher „zu voll, das drängt sich die Cannstatter Straße geradezu als Alternative auf, um den Park zu entlasten. Vom Überweg am Neckartor könne mit dem Rad direkt auf die Busspur abgebogen werden, ab der Heilmannstraße solle der neue Radweg bis zur Villastraße gezogen werden, mit Ausleitung in den Park. Auf eine der bisher drei Fahrspuren auf der B 14 könne man verzichten. Dieser neue Radweg solle „bis nach den Pfingstferien“ umgesetzt sein. Auf dem Wege von Cannstatt in die City sollen Radfahrer über die Reitzensteinstraße geleitet werden.