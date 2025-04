«Purple Path»: Größtes Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt nun offen

4 Die Arbeit "Zwei in ein ander Gewobene" des Konzeptkünstlers Olaf Holzapfel steht auf einer Höhe in Amtsberg. (Aufnahme mit Drohne) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Mit dem «Purple Path» ist in Chemnitz und dem Umland ein einzigartiges Freiluftmuseum für zeitgenössische Kunst entstanden. Eine ganze Region feiert die Kunst.











Chemnitz/Flöha - 14 Meter ragt die Skulptur "Zwei in ein ander Gewobene" von Olaf Holzapfel gen Himmel. Auf einer Anhöhe in der Nähe von Chemnitz eingebettet in die hügelige Landschaft des Erzgebirges ist sie Teil eines neuen Freiluftmuseums für zeitgenössische Kunst - dem "Purple Path". Das größte Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas präsentiert fortan nationale und internationale Kunst.