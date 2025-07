Pure Eleganz: Eva Longoria: Strahlender Auftritt im Cut-out-Kleid

Eva Longoria (50) ist mit einem eleganten Outfit bei der "Global Gift Gala" im spanischen Marbella aufgetreten. Der "Desperate Housewives"-Star zeigte in einem weißen Neckholder-Kleid ihr strahlendes Lächeln. Ein Cut-out-Detail an der Robe brachte etwas Haut zum Vorschein, während der lange Stoff ihre Beine umspielte. Dazu trug die Schauspielerin dezente Armbänder und Hängeohrringe. Ein glamouröses Make-up rundete den Look ab.

Longoria ist seit vielen Jahren ehrenamtliche Vorsitzende der "Global Gift Foundation", die die Galas ausrichtet. Die Organisation setzt sich für Kinder, Frauen und Familien in Not ein. Sie arbeitet auch mit der "Eva Longoria Foundation" zusammen, die Frauen und Kinder lateinamerikanischer Herkunft hilft, die von sozialer Ungleichheit betroffen sind.

Schauspielerin ist in Marbella zuhause

Longoria nahm bereits an zwei "Global Gift Galas" in diesem Jahr teil - und präsentierte sich gewohnt glamourös. Zu der Veranstaltung in Cannes im Mai erschien sie in einem mit zahlreichen Steinen besetzten Kleid. In dem trägerlosen Dress zeigte sie sich unter anderem an der Seite von Lauren Sánchez (55). Nur einen Monat zuvor hatte Longoria Sohn Santiago (7) zu einer der Galas in Genf mitgenommen. Sie trug ein metallisch glänzendes Kleid, ihr Spross erschien in Blazer, Hemd und Shorts.

Die Gala in Marbella war für Longoria nun ein Heimspiel. Ende vergangenen Jahres machte sie öffentlich, dass sie gemeinsam mit Ehemann José Bastón (57) und Sohn Santiago die USA verlassen hat. Nun leben sie abwechselnd in Spanien und Mexiko. In Spanien fanden sie in der Küstenstadt Marbella ihr neues Zuhause. Zuvor hatte Longoria viele Jahre in Los Angeles gelebt.