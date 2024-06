Pur spielen Open Air: Hausmannskost und Hits beim Heimspiel

1 Pur-Frontmann Hartmut Engler hat beim Auftritt in der Heimat auf die Unterstützung des Publikums zählen können. Foto: Werner Kuhnle

Pur haben beim ausverkauften Konzert in ihrer Heimatstadt Bietigheim-Bissingen erst nach einer längeren Anlaufzeit die Fesseln gelöst. Ganz am Ende spielen sie auch, was lange lautstark gefordert wurde.











Es war alles angerichtet für das Heimspiel in Bietigheim-Bissingen, wo die Karriere einst als Schülerband begann und Frontmann Hartmut Engler am Ellentalgymnasium sein Abitur baute: Traumhaftes T-Shirt-Wetter bis tief in die Nacht, ein restlos ausverkauftes Haus und eine allzeit startklare Armada von Edelfans im Publikum, die wahrscheinlich jede Zeile jedes Songs im Schlaf aufsagen können. Diese perfekte Steilvorlage nutzten Pur am Freitagabend beim Open-Air-Konzert auf dem Festplatz unterhalb des Eisenbahnviadukts jedoch erst nach einer längeren, etwas ruckelnden Anfangsphase.