Was ein gutes Liebeslied ausmacht

1 Pur mit Frontmann Hartmut Engler reißt bei den Liveauftritten die Fans mit, die die deutschsprachigen Texte auswendig mitsingen können. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Von Bietigheim-Bissingen in die Welt: Pur ist die erfolgreichste deutschsprachige Pop-Band, Liebeslieder machen etwa ein Drittel des Repertoires aus. Und selbst geschriebene Texte aus eigenem Empfinden seien viel authentischer als Schlagertexte, sagt Sänger Hartmut Engler.









Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Doch unbestritten ist Pur, die aktuell achtköpfige deutschsprachige Pop-Band, enorm erfolgreich. Die vor mehr als vierzig Jahren in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) als Schülerband gegründete Formation füllt die großen Arenen mit begeisterten Fans und hat zahlreiche Preise verliehen bekommen, manche davon auch mehrfach: Bambi, Echo Pop, Goldene Europa, Goldene Kamera, Goldene Stimmgabel, RSH-Gold und andere mehr, dazu Goldene und Platinschallplatten – eine Erfolgsgeschichte, die für eine deutschsprachige Band zumindest in der Anfangszeit in den frühen achtziger Jahren nicht zu erwarten war. Etwa ein Drittel des Repertoires sind Liebeslieder.