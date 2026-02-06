Pur-Musical kommt nach Stuttgart: „Abenteuerland“ ist, wenn gemeinsam geweint, gelacht und gesungen wird

Das Pur-Musical „Abenteuerland“, das vom 11. Februar an in Stuttgart zu sehen ist, sorgt für große Emotionen. Selbst Sänger Hartmut Engler ist überrascht, wie die Lieder neu aufleben.
Dieses „Abenteuerland“ macht selbst Hartmut Engler staunen – und auch stolz. „Dass unsere Songs mal zum Muscial taugen, hätte ich nie gedacht.“ Und der Sänger der Band Pur liebt es, die Songs mal aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben: „Wir sitzen da, lehnen uns zurück und erleben unsere eigenen Songs in einem völlig neuen Zusammenhang.“