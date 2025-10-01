Schon mit 16 Jahren stand Veit Utz Bross als Puppenspieler auf der Bühne. Mit 76 Jahren startet er in seinem Waiblinger Theater in eine Saison, die einiges Neues bietet.
Einen diensteifrigen Geist wie den aus Aladins Wunderlampe – wer würde sich das nicht wünschen? Auch Veit Utz Bross könnte so einen hilfreichen Dschinn gebrauchen, beispielsweise für die Reinigung seines Theaters unterm Regenbogen am Marktplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Die steht jede Woche an – selbst wenn gar kein Spielbetrieb ist. Denn von den Sandsteinwänden und der Decke des alten Gewölbekellers rieselt ständig Staub und feines Gestein herab. Viel Arbeit ist das – deshalb ist der 76-jährige Puppenspieler froh, dass ihm ein treuer Helfer aus Fleisch und Blut Woche für Woche beim Putzen hilft.