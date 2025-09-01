Puppenspieler Jörg Teichgraeber: Waiblinger spielt seit 25 Jahren Bernd das Brot – „Wer steuert wen?“

Das Kastenbrot Bernd ist Kult und in neuen Folgen auf Kika zu sehen. Der Waiblinger Jörg Teichgraeber erzählt, wie er zu der Rolle kam, und warum die Figur so erfolgreich ist.
90 Prozent der Deutschen kennen die Fernsehfigur Bernd das Brot, aber kaum einer Jörg Teichgraeber, aufgewachsen in Waiblingen, der seit 25 Jahren die Stimme des mies gelaunten Kastenbrots auf Kika ist. Auch beim Interview in einem Stuttgarter Restaurant wird der 51-jährige Puppenspieler nicht erkannt. Wie sollte man von dem heiteren Mann auch auf den notorischen Bruddler Bernd schließen?