Puppenspieler Jörg Teichgraeber: Waiblinger ist Bernd das Brot – „Ich bin ein recht gut gelaunter Mensch“

Das Kastenbrot Bernd ist Kult und in neuen Folgen auf Kika zu sehen. Der Waiblinger Jörg Teichgraeber erzählt, wie er vor 25 Jahren zu der Rolle kam.
Die Fernsehfigur Bernd das Brot kennen neun von zehn Deutschen, aber kaum einer kennt Jörg Teichgraeber, aufgewachsen in Waiblingen, der seit 25 Jahren die Stimme des mies gelaunten Kastenbrots auf Kika ist. Auch beim Interview in einem Stuttgarter Restaurant wird der 51-jährige Puppenspieler nicht erkannt. Wie sollte man von diesem heiteren Mann auch auf den notorischen Bruddler Bernd schließen?