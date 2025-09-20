Den Punschwald gibt’s dieses Jahr gleich doppelt

Valentin Hillengass und Philipp Hettler wissen wie es geht: Der Punschwald hat dieses Jahr zwei Standorte. Wo gefeiert wird - und was das mit Minigolf zu tun hat.
Noch zeigt sich der Spätsommer von seiner besten Seite. Aber: Auf die gemütliche Winterzeit kann man sich nicht früh genug vorbereiten. Nachdem die erste Auflage des Punschwalds auf dem W&W-Areal am Feuersee vergangenen Winter ein voller Erfolg war, gibt es gute Neuigkeiten für alle Fans von Glühwein, Raclette und Tannenwald-Pop-Ups in der Stadt: Der Punschwald kommt auch diesen Winter wieder zurück – und das an gleich zwei Orten im Kessel.