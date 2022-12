Punktestand bei 7 vs. Wild

1 Ganz so paradiesisch ist es für die Teilnehmer von 7 vs. Wild nicht. Foto: Iakov Kalinin / shutterstock.com

In diesem Artikel haben wir den aktuellen Punktestand aller Teilnehmer von 7 vs. Wild aufgelistet. Erfahren Sie hier, wer im Moment vorne liegt.















Link kopiert

Die Teilnehmer von 7 vs. Wild erhalten jeden Tag eine Challenge, bei der sie Punkte sammeln können. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt und die vollen 7 Tage durchgehalten hat, gewinnt die 2. Staffel der beliebten Survival-Serie. Hier ist der aktuelle Punktestand an Tag 5:

Platz 1: Otto

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 8,35 Liter und 7 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 7 Tierarten und 7 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 6,40 Meter und 7 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 21

Platz 2: Joris

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 7,65 Liter und 6 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 7 Tierarten und 7 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 5 Meter und 6 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 19

Platz 3: Fritz

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 6 Liter und 5 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 5 Tierarten und 5 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 5 Meter und 6 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 16

Platz 4: Sascha

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 2,5 Liter und 4 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 5 Tierarten und 5 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 2,5 Meter und 5 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 14

Platz 5: Knossi

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 2,17 Liter und 3 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 6 Tierarten und 6 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 0,2 Meter und 4 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 13

Platz 6: Sabrina

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: tba

Challenge 4 / Wasser sammeln: 0,13 Liter und 2 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 2 Tierarten und 2 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 0 Meter und 0 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 4

Platz 7: Nova (ausgeschieden)

Challenge 5 / Hiebwaffe bauen: -

Challenge 4 / Wasser sammeln: 0 Punkte

Challenge 3 / Tierfotograf: 3 Tierarten und 3 Punkte

Challenge 2 / Bogen bauen: 0 Meter und 0 Punkte

Challenge 1 / Mitbringsel für die Familie: Nicht bewertet

Gesamtpunktzahl: 3