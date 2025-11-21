Punkrocker aus Gerlingen: Neue Musik von Sokae: Gefeiert wird mit Bierpong und befreundeten Bands
Band mit Katze: Sokae feiern die Veröffentlichung ihrer neuen EP. Foto: Simon Granville

Die Gerlinger Punkrockband Sokae veröffentlicht eine neue Platte. An diesem Samstag gibt’s in der Leonberger Beat Baracke die große Releaseparty.

Die Präsentation eines neuen Tonträgers ist ein Ereignis, dass würdig gefeiert werden sollte. Das sehen auch die Gerlinger Punkrocker von Sokae so, die an diesem Samstagabend in der Leonberger Beat Baracke die Veröffentlichung ihrer neuen EP „Team Sokae“ zelebrieren. „EP“, das steht übrigens für „Extended Play“ und umschreibt ein Zwischending zwischen Single und Album.

 

Die drei Gerlinger haben sich für den besonderen Abend viel einfallen lassen. Beginnen wird das Spektakel mit einem Bier- oder Wasserpong-Turnier, ehe das Konzert mit Männi aus Aachen, Oxmo aus Konstanz und schließlich Sokae als dem Stars des Abends über die Bühne geht. Ausklingen wird der Partyabend mit DJ Pancho.

Einlass ist um 16 Uhr, dann startet auch das Bierpong-Turnier. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro an der Abendkasse.

 