Tote Hosen kündigen Tour in Deutschland 2026 an

1 Die Toten Hosen haben für 2026 eine weitere Tour angekündigt. (Archivbild) Foto: David Young/dpa

In diesem Jahr haben die Toten Hosen eine Tour im Ausland geplant - 2026 folgen nun zahlreiche Konzerte in Deutschland. Das Video mit der Ankündigung sorgt für Spekulationen.











Link kopiert



Düsseldorf - Die Toten Hosen planen im kommenden Jahr eine weitere Tour mit zahlreichen Konzerten in Deutschland. In einem Video kündigte die Düsseldorfer Punkrock-Band für 2026 die Tour "Trink aus! Wir müssen gehen" an. Geplant sind demnach insgesamt 17 Konzerte, die meisten in Deutschland.