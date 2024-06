Punkrock: Beatsteaks setzen neben Musik auf politisches Engagement

1 Die Beatsteaks zählen neben Bands wie Die Ärzte oder Die Toten Hosen zu den erfolgreichsten Vertretern von Punkrock in Deutschland (Archivbild). Foto: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Die Berliner Band Beatsteaks ist seit drei Jahrzehnten ein Markenzeichen für alternativen Punkrock. Neben ihrer Musik wollen sich die Musiker auch weiterhin politisch engagieren.











Link kopiert



Berlin - Die Berliner Punkrockband Beatsteaks setzt neben ihrer Musik weiterhin auch auf politisches Engagement. "Wir alle sollten uns fragen, wie wir mit der politischen Fahrt hier in diesem Land umgehen können und was man selber tun kann", sagte Leadsänger Arnim Teutoburg-Weiß der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als Beispiel verwies er auf eine kleine Tour der Beatsteaks durch linke Jugendzentren vor der anstehenden Konzertreise und dem Erscheinen des neuen Albums "Please" am Freitag (28. Juni).