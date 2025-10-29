Pumuckl: Warum Maxi Schafroth gerne mal unsichtbar wäre

«Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt und niemand was meckt!» - beneidenswert! Was sagt der Kabarettist und Koboldssprecher Maxi Schafroth dazu?
München - Maxi Schafroth hätte früher während verschiedener Büro-Jobs andere Leute manchmal am liebsten wie der Pumuckl geneckt. "Natürlich hätte ich mich in der wöchentlichen Jour-Fix-Review-Gesprächsrunde mit den Führungskräften gern auch mal unsichtbar gemacht und hätte den Head of Sales Süddeutschland gezwickt", sagte der Schauspieler und Kabarettist der Deutschen Presse-Agentur.