Jedes Jahr fiebern Kaffeeliebhaber und Herbstfans gleichermaßen dem Tag entgegen, an dem Starbucks den ikonischen Pumpkin Spice Latte wieder auf seine Getränkekarte setzt. Wann ist es in diesem Jahr soweit?

Der Pumpkin Spice Latte (PSL) ist ein saisonales Kaffeegetränk, das von Starbucks im Jahr 2003 eingeführt wurde. Es ist seitdem zu einem Symbol für die Herbstsaison und eines der beliebtesten Getränke der Kette geworden.

Wann startet der Verkauf des Pumpkin Spice Latte 2024?

In den USA ist der Pumpkin Spice Latte bereits seit dem 22. August 2024 in allen teilnehmenden Starbucks-Filialen erhältlich. Dieser frühe Starttermin ermöglicht es den Fans, sich schon vor dem offiziellen Herbstbeginn mit dem würzigen Geschmack von Kürbis, Zimt, Muskatnuss und Nelken auf die kühlere Jahreszeit einzustimmen.

Wann kommt der Pumpkin Spice Latte nach Deutschland?

Während der Pumpkin Spice Latte in den USA bereits genossen werden kann, gibt es für Deutschland noch kein offiziell bestätigtes Datum. Ein Post auf Instagram vom 23. August 2024 deutet mit „Coming Soon“ an, dass der PSL bald verfügbar sein wird, jedoch ohne ein genaues Datum zu nennen. Im Vorjahr wurde der Pumpkin Spice Latte in Deutschland ab dem 12. September 2023 angeboten, sodass ein ähnlicher Zeitraum wahrscheinlich ist.

In den Kommentaren des Instagram-Posts äußerten viele Nutzer ihren Unmut darüber, dass der PSL in den USA, Österreich, Frankreich und England früher erhältlich ist. Einige Nutzer spekulieren, dass der PSL in Deutschland ab dem 10. September 2024 verfügbar sein könnte, was jedoch bisher unbestätigt ist.

In der Zwischenzeit: Pumpkin Spice Latte selber machen

Was ist Pumpkin Spice Latte eigentlich?

Der Pumpkin Spice Latte besteht aus Espresso und gedämpfter Milch, die mit einem Sirup aus Kürbis und Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer gemischt wird. Das Getränk wird typischerweise mit Schlagsahne und einem zusätzlichen Schuss der gleichen Gewürzmischung garniert.

Für viele Fans fängt der PSL das Aroma des Herbstes perfekt ein. Die Kombination aus süßen, würzigen und leicht erdigen Noten erinnert an die typischen Aromen der Jahreszeit wie Kürbiskuchen und frisch gebackene Kekse. Für viele Menschen wird der erste Schluck eines PSL mit dem Übergang in die kühlere, gemütlichere Jahreszeit assoziiert.

Der PSL ist nur für eine begrenzte Zeit im Jahr erhältlich, was ihn besonders begehrt macht. Diese begrenzte Verfügbarkeit sorgt für eine Art „FOMO“ (Fear of Missing Out), die dazu führt, dass viele Kunden das Getränk so oft wie möglich genießen, bevor es wieder verschwindet.

Welche weiteren Herbstdrinks sind in den USA verfügbar?

Neben dem beliebten Pumpkin Spice Latte hat Starbucks in den USA auch eine Vielzahl anderer herbstlicher Getränke auf der Speisekarte:

Pumpkin Cream Cold Brew : Ein Cold Brew mit Vanillesirup, getoppt mit Pumpkin Cream Cold Foam und Pumpkin Spice Topping, perfekt für alle, die ein ausgewogenes herbstliches Getränk suchen.

: Ein Cold Brew mit Vanillesirup, getoppt mit Pumpkin Cream Cold Foam und Pumpkin Spice Topping, perfekt für alle, die ein ausgewogenes herbstliches Getränk suchen. Iced Pumpkin Cream Chai : Eine herbstliche Kreation, die eine reichhaltige Mischung aus gewürztem Chai mit Pumpkin Cream Cold Foam und Pumpkin Spice Topping kombiniert.

: Eine herbstliche Kreation, die eine reichhaltige Mischung aus gewürztem Chai mit Pumpkin Cream Cold Foam und Pumpkin Spice Topping kombiniert. Iced Apple Crisp Nondairy Cream Chai (NEU) : Ein neuer Favorit, der die Aromen von Chai-Gewürzen mit cremiger Hafermilch und Apple Crisp Cold Foam verbindet – ein Getränk, das an hausgemachten Apfelkuchen erinnert und ganz ohne Milch auskommt.

: Ein neuer Favorit, der die Aromen von Chai-Gewürzen mit cremiger Hafermilch und Apple Crisp Cold Foam verbindet – ein Getränk, das an hausgemachten Apfelkuchen erinnert und ganz ohne Milch auskommt. Apple Crisp Oatmilk Macchiato : Eine Kombination aus Apfel, Zimt und braunem Zucker, vermischt mit Espresso und Hafermilch, getoppt mit einem gewürzten Apfeldrizzle. Erhältlich in heißer und kalter Variante.

: Eine Kombination aus Apfel, Zimt und braunem Zucker, vermischt mit Espresso und Hafermilch, getoppt mit einem gewürzten Apfeldrizzle. Erhältlich in heißer und kalter Variante. Iced Apple Crisp Oatmilk Shaken Espresso: Eine perfekt ausbalancierte Mischung aus Blonde Espresso, Apfel-, Zimt- und braunem Zucker-Noten, zusammen mit Hafermilch für einen sanften, herbstlichen Genuss.

Ob diese Getränke auch in Deutschland verfügbar sein werden, ist derzeit unklar.

Bis wann wird es Pumpkin Spice Latte bei Starbucks geben?

Starbucks hat traditionell kein festes Enddatum für den Verkauf des Pumpkin Spice Latte (PSL) angegeben, da dies oft von der Verfügbarkeit und der Nachfrage abhängt. In der Regel bleibt der PSL jedoch bis zum Ende des Herbstes und manchmal sogar bis in die frühen Wintermonate auf der Getränkekarte, solange der Vorrat reicht.

Oft wird der PSL in den meisten Filialen bis Ende November oder Anfang Dezember angeboten, gelegentlich auch bis nach den Feiertagen, wenn noch Zutaten verfügbar sind. Es kann jedoch je nach Standort variieren, also lohnt es sich, rechtzeitig zuzuschlagen, wenn man sicherstellen möchte, den PSL noch in dieser Saison zu genießen.