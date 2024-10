Pulverdingen im Kreis Ludwigsburg: Betrunkener will Stau umfahren und crasht auf seinem eigenen Acker

4 Das Fahrzeug landete auf der Fahrerseite, die Scheibe zersplitterte. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein 54-Jähriger versucht am Dienstag bei Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg), einen Stau zu umfahren. Dabei baut er einen Unfall, bei dem er sich schwer verletzt. Der Mann war mit gut einem Promille Alkohol unterwegs.











Am Dienstag hat sich kurz nach 16 Uhr an der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz, Abzweig in Richtung Pulverdingen, ein schwerer Unfall ereignet. Ein 54 Jahre alter Pick-up-Fahrer war zunächst auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs gewesen. Vermutlich wegen eines Staus verließ er die Straße und fuhr über den rechts angrenzenden Grünstreifen auf einen parallel verlaufenden Feldweg.