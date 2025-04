Pulp: Britpop-Band kündigt erstes Album seit 24 Jahren an

Die legendäre Britpop-Band Pulp hat ein neues Album angekündigt. Bei "More", das am 6. Juni im Handel erscheinen soll, handelt es sich um den ersten Langspieler seit "We Love Life" aus dem Jahr 2001. Obwohl nie offiziell aufgelöst, sind Pulp in den vergangenen Jahrzehnten selten zusammengekommen. Für den Sommer werden nun einige Auftritte erwartet.

Pulp-Frontmann Jarvis Cocker erklärt Entstehung von "More"

Ihr neues Album kündigten Pulp "Billboard" zufolge am Morgen des 10. April in einer Radiosendung der britischen BBC an. Auch die neue Vorab-Single "Spike Island" wurde dort vorgestellt. Mittlerweile ist auch ein Musikvideo zu dem Song unter anderem auf YouTube verfügbar.

Pulp-Frontmann Jarvis Cocker (61) beschrieb in einem Statement auf Instagram die Entstehungsgeschichte des ersten Albums nach 24 Jahren. "Als wir 2023 wieder tourten, probten wir während der Soundchecks einen neuen Song namens 'The Hymn of the North', bevor wir ihn dann am Ende des zweiten Abends in der Sheffield Arena auch spielten. Das schien alle Schleusen zu öffnen: In der ersten Jahreshälfte 2024 hatten wir dann die restlichen Songs beisammen. Einige greifen noch Ideen aus dem letzten Jahrhundert auf."

Legendäre Britpop-Band

"More" sei dann innerhalb von nur drei Wochen im November 2024 in London aufgenommen worden. "Das ist die kürzeste Zeitspanne, in der jemals ein Pulp-Album eingespielt wurde", erklärt Cocker weiter und fügt hinzu: "Es war offensichtlich bereit, zu passieren."

Pulp hatten sich zuletzt im Jahr 2023 für einige Reunion-Shows zusammengefunden. Zuvor war die Gruppe 2011 und 2013 für Konzerte wieder zusammengekommen. Aktuell besteht die Band aus Cocker, Keyboarderin Candida Doyle, Drummer Nick Banks und Mark Webber an der Gitarre. Zu ihren größten Erfolgen gehörten Songs wie "Common People" oder "Disco 2000", die beide im Jahr 1995 erschienen sind. Zu den Britpop-Zeiten der 1990er Jahre wurden Pulp oftmals in einem Atemzug mit Gruppen wie Oasis oder Blur genannt.