Pullman Hotel Fontana in Stuttgart: Gastro-Neustart mit dem Cantinetta Popolare

Das Pullman Hotel Fontana in Stuttgart-Vaihingen sieht sich als „kosmopolitische Lifestyle-Adresse für Anspruchsvolle“. Mit einem neuen Gastro-Konzept, will das Haus noch attraktiver werden.

Seit dem Jahr 2008 ist das einstige Fontana, das im Stuttgarter Stadtbezirk Vaihingen direkt am Bahnhof liegt, ein Pullman Hotel. Damit fungiert das 1990 erbaute Haus mit 252 Zimmern und Suiten als Premium-Marke der HR Group, der internationalen Betreibergesellschaft. Die Nähe zur Landesmesse und zu den Musicaltheatern sorgt für eine überdurchschnittliche Auslastung, mit der Hotelleiter Erek Riccotti sehr zufrieden ist, wie er gegenüber unserer Redaktion betont.

Damit künftig noch mehr Gäste kommen, die genießen wollen, ohne zu übernachten, die also in der Nähe wohnen, startet ein neues kulinarisches Konzept. Der neue Küchenchef Roberto Guagliardo ist Sizilianer, der mit seinem jetzt eröffneten Restaurant Cantinetta Popolare „einen Treffpunkt für alle Fans der italienischen Kultur und einer emotionalen Küche“ schaffen will. Von der samtigen Burrata mit Tomatenmarmelade bis hin zum leckeren Dessert – die Speisekarte verspricht „die Essenz Italiens“.

Das neue Restaurant im Pullman Hotel Fontana setzt auf die italienische Küche Foto: HR Group

Das neue Konzept soll in weiteren Hotels eingeführt werden

Inspiriert ist der neue Küchenchef von traditionellen Rezepten und Kochtechniken aus allen Regionen Italiens: Guagliardo orientiert sich an der „klassischen italienischen Menüstruktur“ mit Antipasti, Primo, Secondo und Dolci. Dabei stehen „hochwertige Zutaten und authentische italienische Rezepte im Mittelpunkt“. Die Cantinetta Poplare, die über einen Wintergarten in einem Glashaus verfügt, löst das frühere Restaurant Blend ab, das auf eine internationale Küche gesetzt hat. Nach dem Start im Pullman Stuttgart Fontana will die HR Group, die Betreiberin des Hotels, das neue Konzept „sukzessive in weiteren Hotels der Gruppe auszurollen und bietet darüber hinaus auch Franchiseoptionen an.“

Geöffnet ist das Restaurant mit 115 Sitzplätzen täglich von 17 bis 22.30 Uhr. Es gibt keinen Ruhetag.