1 Die Statue von Gaetano Pesce steht im Herzen der Stadt. Foto: imago/Agencia EFE/IMAGO/Carmen Jaquete

Ein phallisches Gebilde mitten auf einem der wichtigsten Plätze der süditalienischen Stadt sorgt für Ärger und Belustigung.











Seit einer Woche steht das Kunstwerk von Gaetano Pesce nun auf der Piazza Municipio in Neapel: Zwölf Meter ragt es in den Himmel, umhüllt von einem Stoff der mit Pastelltönen in Rosa, Gelb, Blau und Grün durchzogen ist, ein weißer Kragen umschließt die Spitze. Nachts leuchtet die phallische Plastik von innen.