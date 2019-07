1 Ein eineinhalbjähriges Mädchen ist vom Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“ gestürzt und ums Leben gekommen. (Symbolfoto) Foto: AFP

Ein Kind ist im Hafen von San Juan/ Puerto Rico von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und dabei gestorben. Die Polizei will nun Videoaufzeichnungen auswerten, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

San Juan - Im Hafen von San Juan/Puerto Rico ist ein Kind vom Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“ gestürzt und ums Leben gekommen. Das eineinhalbjährige Mädchen habe im 11. Stock des Schiffs mit seinem Großvater an einem Fenster gespielt, als es den Halt verlor und abstürzte, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit von Puerto Rico, Elmer Román, am Montag der Zeitung „El Nuevo Día“.

Die Familie des Kindes stamme aus den USA und werde psychologisch betreut. Die Polizei wolle nun Videoaufzeichnungen auswerten, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, sagte Román. Die „Freedom of the Seas“ hatte nach Angaben der Hafenverwaltung am Sonntagmorgen in San Juan festgemacht.

Das US-Außengebiet Puerto Rico ist ein beliebtes Ziel von Kreuzfahrtschiffen. Im laufenden Geschäftsjahr 2018/2019 rechnet der Tourismusverband mit 1,7 Millionen Kreuzfahrtpassagieren auf der Karibikinsel.