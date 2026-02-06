Pünktlich zur Weiberfastnacht: Stimmgewaltige Frauenpower im Jazzclub Leonberg

Auch Männer spielen mit

Das Kürzel steht übersetzt für „den wiedergeborenen Puls der Zeit“. Und für den sorgen die drei Sängerinnen Gudrun Wagner, Lindy Kyei und Tabea Booz. Sie interpretieren bekannte Songs in frischem Gewand – von Stücken aus den Dreißigern bis hin aktuellen Kompositionen, „mal tiefgehend, mal tanzbar und absolut unterhaltsam “, wie der Chef des Jazzclubs verspricht. Zwei Männer sind übrigens auch dabei. Andreas Schäfer und Georg Bomhard begleiten die Vokalistinnen mit Gitarre und Bass.