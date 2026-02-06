Pünktlich zur Weiberfastnacht: Stimmgewaltige Frauenpower im Jazzclub Leonberg

Die Band „rePoT“ mit drei stimmgewaltigen Sängerinnen interpretiert am Donnerstag, 12. Februar, Jazzklassiker und aktuelle Kompositionen.
In rheinischen Gefilden firmiert der „Schmotzige Donnerstag“ gemeinhin als Weiberfastnacht. Vielleicht mag das für Fritjof Gänger der Grund gewesen sein, drei außergewöhnliche Sängerinnen am Donnerstag, 12. Februar, eben am „Schmotzigen, in den Leonberger Jazzclub einzuladen. Ab 19.30 Uhr wird in der Steinturnhalle eine Band mit dem außergewöhnlichen Namen „rePoT“ auftreten.